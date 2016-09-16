Льготников в наземном транспорте Москвы с начала года стало больше почти на миллион

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Количество пассажиров льготной категории в наземном городском транспорте Москвы с начала года увеличилось на 900 тыс. по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.
"Количество льготников, пользующихся наземным транспортом, увеличилось на 900 тыс. с начала года. Благодаря реформе наземного транспорта проезд по социальной карте теперь доступен на любом маршруте, вне зависимости от перевозчика", - сказал он.
Всего, по словам заммэра, с начала года наземный транспорт Москвы перевез более 3,3 млн льготников.
В этом году все коммерческие перевозчики в Москве перешли на новую схему работы. Устаревшие маршрутки, где оплатить проезд можно было только наличными, заменены на комфортабельные коммерческие автобусы. Во всех коммерческих автобусах принимаются к оплате все городские билеты ("Тройка", ТАТ, "Единый", "90 минут"), а московские льготники могут бесплатно проезжать по социальной карте москвича в любом городском автобусе.