В поездах МЦК будут объявлять о том, с какой стороны находится платформа

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Информация о том, с какой стороны находится платформа, по просьбе пассажиров, будет звучать во всех поездах Московского центрального кольца (МЦК) в ближайшее время. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"В скором времени в поездах МЦК начнут объявлять, где и с какой стороны находится платформа станции. Объявления записаны по просьбе пассажиров. Таких обращений поступило достаточно много, и мы с ОАО "РЖД" немедленно отреагировали", - сказал он.

Заммэра напомнил, что полезную информацию о работе кольца можно узнать на новых схемах, размещенных в вагонах метро и МЦК. "Там указаны все пересадки, а также сколько времени занимают переходы между транспортными системами, указано какие пересадки находятся в крытом контуре, какие - в пешеходной доступности", - отметил Ликсутов.

Пассажирское движение на МЦК открылось 10 сентября. Первый месяц москвичи и гости столицы могут пользоваться кольцом абсолютно бесплатно, согласно решению мэра Москвы Сергея Собянина. Пассажирам доступны 26 станций с 12 пересадками на метро и 6 - на пригородные поезда. До конца года будут открыты все станции - 31, и станут доступны 14 пересадок на метро и шесть - на пригородные электрички.

На третьем этапе запуска будет 17 пересадок на метро и 10 - на пригородные поезда. Всего с пуском МЦК москвичи и гости столицы могут совершить более 350 пересадок, а время в пути при передвижениях по столице сократится до трех раз. Интервал движения поездов в час пик составит 6 минут, во внепиковое время - около 12 минут. Кольцо будет работать с 5:30 утра до часа ночи.