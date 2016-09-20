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В Москве заработали мобильные посты для контроля за правилами парковки на местах такси

Москва
20 сентября, 8:51 UTC+3
Информация о нарушителях передается в ГИБДД
Материал из 1 страницы
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Мобильные посты, осуществляющие оперативный мониторинг стоянок, предназначенных для легального такси, заработали на центральных улицах Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской административно-дорожной инспекции (МАДИ).

"Сотрудники мобильных постов выявляют водителей, которые паркуются на стоянках для такси, но при этом не являются легальными перевозчиками. Информация о нарушителях передается в ГИБДД", - сказали в пресс-службе.

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В настоящее время в Москве работает три таких поста: на улицах Тверской, Петровке и около Белорусского вокзала. В постах задействованы инспекторы Московской административной дорожной инспекции, а также представители общероссийской общественной организации "Офицеры России". В отличие от пеших инспекторов МАДИ, сотрудники мобильных постов передвигаются по коротким маршрутам, от одной стоянки такси к другой.

В пресс-службе напомнили, что за парковку под знаком 5.18 "Место стоянки легковых такси", который установлен на всех стоянках, предусмотрен административный штраф в размере трех тысяч рублей. В случае, если водителя нет на месте, транспортное средство подлежит эвакуации.

Пользоваться специальными стоянками могут только легальные таксомоторные перевозчики. При этом на транспортных средствах обязательно должны быть опознавательный фонарь оранжевого цвета, цветографическая схема легкового такси и другая информация, требуемая федеральным законодательством.

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