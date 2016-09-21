В столичном регионе ожидаются дождь и до 14 градусов тепла

В США скоропостижно умер режиссер фильма "8 миля" Кертис ХэнсонКультура 21 сентября, 7:46
В Бишкеке обезврежены два взрывных устройстваМеждународная панорама 21 сентября, 7:45
Сибирские ученые создали эффективный анальгетик без побочного действияНаука 21 сентября, 7:17
За минувшие сутки в Бангладеш от ударов молний погибли 18 человекПроисшествия 21 сентября, 7:14
Christie's выставляет на торги личные вещи Рональда РейганаКультура 21 сентября, 7:06
AP: афроамериканцы устроили акцию протеста после убийства полицейским мужчины в СШАМеждународная панорама 21 сентября, 6:56
Российские фильмы вызывают наибольший интерес на кинофестивале в КНДРКультура 21 сентября, 6:21
Лавров встретится с генсеком ООН и министрами иностранных дел ряда странПолитика 21 сентября, 6:20
У острова Парамушир найдено тело моряка с судна ADEX, пропавшего в феврале 2016 годаПроисшествия 21 сентября, 6:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в столичном регионе облачную погоду с прояснениями, местами возможен дождь.
"Температура воздуха в Москве составит 10-12 градусов тепла, по области - от 9 до 14 градусов тепла", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.
Предстоящей ночью будет облачно и дождливо. В столице столбики термометров покажут 6-8 градусов тепла, по области - от 4 до 9 градусов выше нуля. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.
Днем в четверг дождь усилится, в Москве воздух прогреется до 8-10 градусов, по области - до 6-11 градусов. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.