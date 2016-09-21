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В столичном регионе ожидаются дождь и до 14 градусов тепла

Москва
21 сентября, 6:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в столичном регионе облачную погоду с прояснениями, местами возможен дождь.

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"Температура воздуха в Москве составит 10-12 градусов тепла, по области - от 9 до 14 градусов тепла", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.

Предстоящей ночью будет облачно и дождливо. В столице столбики термометров покажут 6-8 градусов тепла, по области - от 4 до 9 градусов выше нуля. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.

Днем в четверг дождь усилится, в Москве воздух прогреется до 8-10 градусов, по области - до 6-11 градусов. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.

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