Пассажирам московского метро прочтут стихи Пушкина и расскажут об истории Нового года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Радиостанция Московского метрополитена запустила новогоднюю программу. Пассажиры смогут послушать интересные факты, связанные с Новым годом, стихотворения, посвященные любимому празднику, а также отечественные и зарубежные композиции, в том числе песни из советских и французских комедий. Об этом сообщается во вторник на сайте столичной мэрии. Новогодняя радиотрансляция будет идти в вестибюлях, на эскалаторах, а также в кассовых залах метрополитена до 8 января.

"Впервые в столичном метро прозвучит мелодия из знаменитой французской комедии "Игрушка" с Пьерам Ришаром, музыкальный хит американского тромбониста Гленна Миллера In the Mood, заводная композиция из "Шоу Бенни Хилла" Yakety Sax, а также Little Man в исполнении Шер и Сонни Боно", - отмечается в сообщении.

Добавят праздничного настроения песни из советских комедий и мультфильмов. Среди них "Пока часы двенадцать бьют" из фильма "Чародеи", "Пять минут" из "Карнавальной ночи", а также "Кабы не было зимы…" из мультфильма "Зима в Простоквашино". Прозвучат в эфире радио метро и произведения классической музыки. Среди них "Новогодняя" Пряжникова, "Вальс" Свиридова, "Адажио" Чайковского из балета "Щелкунчик", "Венские конфетки" Иоганна Штрауса, Симфония № 40 Моцарта.

Впервые в новогодней программе также появятся детские голоса. Учащиеся школ поздравят москвичей и гостей столицы с Новым годом стихотворениями собственного сочинения. Также пассажирам прочитают произведения Пушкина, Маршака и других поэтов на зимнюю тематику.

Дикторы приведут любопытные факты из истории празднования Нового года. Слушатели удивятся, узнав размер самой большой снежинки в мире, имя автора первой новогодней открытки, а также где и когда в Москве был слеплен самый высокий в России снеговик.

В новогоднюю ночь подземка впервые будет работать круглосуточно.