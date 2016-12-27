Порядка 4,5 тыс. нелегальных автобусов арестовано в Москве в 2016 году

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Порядка 4,5 тыс. автобусов задержано, арестовано и изъято за нарушение транспортного законодательства в Москве в 2016 году. Об этом во вторник сообщил журналистам начальник Центрального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Москве Сергей Суханкин.

"Реформа наземного городского пассажирского транспорта навела порядок в работе перевозчиков. В 2016 году порядка 4,5 тыс. автобусов задержано, арестовано и изъято за нарушение транспортного законодательства", - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день количество нелегальных маршрутов в Москве сократилось в восемь раз. "На данный момент мы боремся в с пятью нелегальными маршрутами, а в конце прошлого года таких маршрутов было 40", - пояснил Суханкин.

Количество междугородних маршрутов, "которые ушли из теневого рынка", увеличилось в 6,5 раз. В 2015 году их было воемь, в текущем - 53. Кроме того, международных маршрутов, которые "легализовались", стало в четыре раза больше. Также количество нелегальных международных маршрутов, которые проходят через Москву, уменьшилось на 34%.

О реформе

Все московские автобусные маршруты с 15 августа перешли на единый способ оплаты проезда и должны принимать все городские билеты. В результате реформы наземного транспорта к перевозке пассажиров в столице допускают только те компании, качество сервиса которых соответствует требованиям правительства Москвы.

Реформа проходила поэтапно с 9 мая по 15 июня 2016 года, чтобы у пассажиров была возможность привыкнуть к новым автобусам и оценить все их преимущества при наличии привычной альтернативы, все перевозчики работали по старой схеме до 15 августа.

С 15 августа в столице работает 211 коммерческих маршрутов, которые обслуживают восемь перевозчиков. В новых автобусах принимаются городские билеты и социальные карты, пассажиры также могут приобрести билет у водителя билет на одну поездку. Новые автобусы частных перевозчиков легко узнать по синему цвету и логотипу "Московский транспорт". Если оформление транспортного средства не соответствует этим требованием, в салоне не установлен валидатор, а водитель принимает от пассажиров наличные, это значит, что маршрут работает нелегально.

Новые синие маршрутки оснащены системой спутникового слежения ГЛОНАСС, видеокамерами, системой климат-контроля, голосовым оповещением пассажиров об остановках и информационной бегущей строкой, пол в салонах оборудован противоскользящим покрытием. В новых маршрутках работают контроллеры.