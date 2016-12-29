Станция московского метро "Фрунзенская" открывается после реконструкции

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Станция Московского метрополитена "Фрунзенская" Сокольнической линии открывается сегодня после почти годичной реконструкции. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Станция должна открыться после обеда", - сказал он. После реконструкции пропускная способность станции увеличится на треть - до 28 тыс. пассажиров в час.

"Увеличение пассажиропотока на станции станет возможным благодаря установке дополнительного четвертого эскалатора. Подобные технологии расширения эскалаторов с трех до четырех мы уже успешно реализовали на станциях "Бауманская" и "Проспект Мира". Новые эскалаторы полностью удовлетворяют всем современным нормам и требованиям безопасности, а также потребляют на 40% меньше электроэнергии", - отметил Ликсутов.

Реконструкция

Станция "Фрунзенская" 2 января текущего года была закрыта на ремонт для замены эскалаторов, которые выработали свой срок. Вместо трехленточного эскалатора был установлен эскалатор с четырьмя лентами, за счет более узких балюстрад - это позволяет повысить пропускную способность станции. Также проведены работы по замене керамической плитки на путевых стенах, отреставрированы другие детали убранства станции, заменены турникеты, обновлен кассовый зал. Первоначально планировалось, что ремонт займет 14 месяцев, однако работы были завершены досрочно. Согласно данным портала госзакупок, стоимость работ на станции составила 520,53 млн рублей.

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На время закрытия станции столичные власти запустили бесплатный маршрут "М" - от станции метро "Парк культуры" до улицы Хамовнический Вал. Подобные ремонты, сопровождавшиеся длительным закрытием станций, в последние годы проводились на "Бауманской" (2015), "Электрозаводской" (2007-2008) и "Семеновской" (2005-2006). В 2017 году на годичный ремонт будет закрыта станция "Рижская".

Облик станции

"Фрунзенская" - трехсводчатая станция глубокого заложения (42 м) с пилонами - открылась на Сокольнической линии в 1957 году. Хотя она была открыта спустя полтора года после выхода постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве", ее оформили по ранее утвержденному проекту в духе "сталинской архитектуры".

Пилоны облицованы красным и белым мрамором, вентиляционные отверстия на них прикрыты декоративными решетками с одинаковыми изображениями пятиконечной звезды и ленты, у подножий пилонов со стороны зала и путей установлены мраморные лавки. Путевые стены облицованы черной и светло-желтой керамической плиткой. Пол выложен гранитными плитами (первоначально в боковых станционных залах он был асфальтовым).

Освещается станция массивными люстрами. Технические двери в путевых стенах закрыты металлическими панно с годом открытия станции. В глухом торце станционного зала установлен бюст Михаила Фрунзе работы скульптора Евгения Вучетича.

"Фрунзенская" имеет один выход на поверхность - на переулок Хользунова рядом с его пересечением с Комсомольским проспектом. Первоначально станция имела отдельный вестибюль, похожий на южный выход станции метро "Спортивная". В 1984 году он был частично демонтирован и встроен в новый Московский дворец молодежи. При этом были частично сохранены интерьеры вестибюля: в частности, круглый зал с линией турникетов и эскалаторами.

Ежедневный пассажиропоток на станции - 45,3 тыс. человек; утром и вечером в будни в 2015 году он доходил до 9,5 тыс. пассажиров в час.