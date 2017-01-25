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ОНФ попросил мэра Москвы разобраться с разницей в цене при госзакупках онкопрепаратов

Москва
25 января, 20:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
В настоящий момент ОНФ не располагает комментариями со стороны столичных властей
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) направили запрос мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разобраться со значительной разницей в цене при госзакупках препаратов для онкобольных. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе движения.

Там уточнили, что активисты проекта ОНФ "За честные закупки" провели сравнительный анализ закупок онкопрепаратов департаментом здравоохранения города Москвы и московской городской онкологической больницей № 62, ранее прозвучавших в СМИ.

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"В ходе анализа закупок пяти химиотерапевтических препаратов подтвердилось, что в ряде случаев стоимость лекарств, приобретаемых департаментом здравоохранения, превышает стоимость препаратов МГОБ № 62", - сообщили в пресс-службе ОНФ.

"Кроме того, внутри самих закупок департамента цены также различаются. Мы нашли пример, когда в рамках одного и того же контракта препарат Иринотекан 26 ноября 2015 года будет стоить департаменту 5,1 тыс. рублей и 2,8 тыс. рублей. Мы направили письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разъяснить столь значительную разницу как в стоимости закупок самого департамента здравоохранения города Москвы, так и в сравнении с московской городской онкологической больницей № 62 и другими региональными практиками", - приводит пресс-служба движения слова сопредседателя Центрального штаба ОНФ Александра Бречалова.

В то же время в пресс-службе ОНФ отметили, что "ни в одном случае нет формального нарушения закона, так как стоимость в соответствии с контрактами не превышает указанную в Государственном реестре предельных отпускных цен".

В настоящий момент ОНФ не располагает комментариями со стороны столичных властей.

Скандал вокруг больницы № 62

Скандал вокруг 62-й онкологической больницы разгорелся в ноябре 2016 года, когда стало известно, что медучреждение приказом департамента здравоохранения Москвы переводят из автономного статуса в бюджетный. Как заявлял занимавший тогда пост главврача медучреждения Анатолий Махсон, это лишит больницу возможности самостоятельно закупать необходимые препараты и уменьшит доступность медпомощи пациентам с раком.

Разногласия с департаментом здравоохранения столицы, который является учредителем больницы № 62 и может определять её юридический статус, поставили ребром вопрос о сохранении Махсоном должности главврача, его контракт не был продлен.

Позднее новым главврачом МГОБ № 62 был назначен руководитель одного из ее хирургических отделений, врач-хирург первой квалификационной категории Дмитрий Каннер.

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