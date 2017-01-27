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Стандарт звуковых объявлений разработают в московском метро

Москва
27 января, 9:05 UTC+3
Планируется, что до начала Кубка конфедераций станции будут объявлять на английском языке на всех станциях московского метро
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Московский метрополитен к началу Кубка конфедераций ФИФА, который пройдет с 17 июня по 2 июля этого года, введет единый стандарт аудиоинформирования пассажиров. Как сообщается на сайте столичной мэрии, согласно ему, объявления в поездах на всех линиях метро будут продублированы на английском языке. Сообщения о правилах поведения в подземке также переведут на английский язык.

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"Мы улучшаем систему информирования на общественном транспорте в рамках подготовки к проведению Кубка конфедераций и чемпионата мира. Так, сообщения на английском языке уже звучат во всем подвижном составе Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линий метрополитена. Уже весной на английском языке будут объявлять станции Калужско-Рижской линии, а до начала Кубка конфедераций - на всех линиях московского метро", - прокомментировал заместитель столичного мэра Максим Ликсутов.

На Московском центральном кольце станции уже объявляются на английском.

С декабря 2016 года по Кольцевой линии курсирует футбольный поезд. Это совместный проект Московского метрополитена и оргкомитета "Россия-2018". Оформление поезда дает возможность пассажирам познакомиться с городами - организаторами Кубка конфедераций и его символикой.

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