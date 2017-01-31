Одной из улиц Москвы присвоят имя дипломата Карлова

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Нескольким улицам столицы будут названы в честь дипломата Андрея Карлова, офтальмолога Святослава Федорова и полководцев Великой Отечественной войны - маршала Бориса Шапошникова и генерала Леонида Сандалова, сообщается на сайте столичной мэрии. Ими станут проектируемые проезды в Северном и Западном административном округах.
"Все новые топонимы были одобрены городской межведомственной комиссией по наименованию территориальных единиц", - отмечается в сообщении.
Именем Андрея Карлова назовут проезд № 1968, расположенный между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской улицей.
В его честь будет также названа школа № 648 на севере Москвы, где он учился, сейчас здесь создана экспозиция, посвященная дипломату.
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Улица Святослава Федорова, названная в честь знаменитого офтальмолога и глазного микрохирурга, В Бескудниковском районе САО. Сейчас это безымянный проезд между Дмитровским шоссе и Бескудниковским бульваром. В этом же районе расположены комплекс зданий МНТК "Микрохирургии глаза" имени С. Н. Федорова и парк, который носит имя офтальмолога. В 2017 году исполняется 90 лет со дня рождения Святослава Федорова.
Улица Маршала Шапошникова появится на месте шестиполосного проектируемого проезда № 5509 в Хорошёвском районе САО. Длина улицы - 600 метров, она идет от улицы Авиаконструктора Микояна к Ленинградскому проспекту. Параллельно ей будет находиться улица Генерала Сандалова. Его именем назовут проектируемый проезд № 5508.