Одной из улиц Москвы присвоят имя дипломата Карлова

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Нескольким улицам столицы будут названы в честь дипломата Андрея Карлова, офтальмолога Святослава Федорова и полководцев Великой Отечественной войны - маршала Бориса Шапошникова и генерала Леонида Сандалова, сообщается на сайте столичной мэрии. Ими станут проектируемые проезды в Северном и Западном административном округах.

"Все новые топонимы были одобрены городской межведомственной комиссией по наименованию территориальных единиц", - отмечается в сообщении.

Именем Андрея Карлова назовут проезд № 1968, расположенный между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской улицей.

В его честь будет также названа школа № 648 на севере Москвы, где он учился, сейчас здесь создана экспозиция, посвященная дипломату.

Посол России в Турции был убит 19 декабря прошлого года в Анкаре.

Улица Святослава Федорова, названная в честь знаменитого офтальмолога и глазного микрохирурга, В Бескудниковском районе САО. Сейчас это безымянный проезд между Дмитровским шоссе и Бескудниковским бульваром. В этом же районе расположены комплекс зданий МНТК "Микрохирургии глаза" имени С. Н. Федорова и парк, который носит имя офтальмолога. В 2017 году исполняется 90 лет со дня рождения Святослава Федорова.

Улица Маршала Шапошникова появится на месте шестиполосного проектируемого проезда № 5509 в Хорошёвском районе САО. Длина улицы - 600 метров, она идет от улицы Авиаконструктора Микояна к Ленинградскому проспекту. Параллельно ей будет находиться улица Генерала Сандалова. Его именем назовут проектируемый проезд № 5508.