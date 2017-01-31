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Карта уличного Wi-Fi обновилась на портале открытых данных Москвы

Москва
31 января, 10:05 UTC+3
Москвичи смогут подключиться к беспроводному интернету на большинстве улиц Садового кольца, а также в Пресненском районе столицы
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Новая карта бесплатного уличного Wi-Fi - moscow_wifi_free появилась на портале открытых данных Москвы, сообщается на сайте столичной мэрии. Москвичи смогут подключиться к беспроводному интернету на большинстве улиц внутри Садового кольца. Всего здесь размещено 1,1 тыс. точек доступа.

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"Бесплатный Wi-Fi доступен на Арбате и Новом Арбате, на Тверской, Никитском бульваре и Пушкинской площади, в Камергерском переулке, на Крымском Валу и так далее. Всего в списке более 200 улиц", - уточняется в сообщении.

Также к городской сети можно подключиться рядом с Московским зоопарком и выходом из станции метро "Краснопресненская".

На одной улице может быть расположено несколько точек доступа. Одновременно к точке доступа может быть подключено до 50 устройств. Сеть работает таким образом, что повторной регистрации при переходе с одной улицы на другую не требуется. В ближайшее время возле всех точек доступа установят информационные стойки, информирующие горожан о действующей сети.

Городской Wi-Fi пользуется популярностью у москвичей. Только за новогодние праздники, с 31 декабря по 8 января, было зафиксировано более 23 тыс. подключений к сети moscow_wifi_free. Самыми популярными улицами стали Тверская, Никольская, Малая Якиманка и Большая Ордынка, Рождественка, Петровка и другие.

Первый этап проекта "Городской Wi-Fi" стартовал в День города в прошлом году. Тогда пользователи могли подключиться к 200 точкам. С момента запуска проект расширился более чем в 5 раз.

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