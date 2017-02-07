Владимир Ефимов сменил Максима Решетникова на посту главы экономполитики Москвы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Владимира Ефимова руководителем столичного департамента экономической политики и развития города. Об этом градоначальник сообщил во вторник на заседании президиума столичного правительства.

Собянин напомнил, что накануне прежний руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников был назначен исполняющим обязанности губернатора Пермского края.

"Пожелаем ему успехов в этой работе. Он много сделал на посту министра правительства Москвы, руководителя департамента, приобрел большой опыт, закалку. Нам необходимо принять кадровое решение в связи с этим. На должность руководителя департамента экономического развития Москвы назначается Ефимов Владимир Владимирович, который работал ранее руководителем департамента имущества, он также назначается министром правительства Москвы", - сказал Собянин.

Мэр пожелал Ефимову успехов на новом посту. "Департамент очень сложный, занимается вопросам стратегического развития Москвы, разработкой и контролем за выполнением ключевых программ развития города, тарифной политикой и целым рядом других, очень сложных вопросов", - сказал Собянин.

Он также отметил, что новым руководителем департамента городского имущества станет Максим Гаман, бывший заместителем Ефимова. "Пожелаем ему также успехов. Департамент выполняет огромный объем работы, связанный с имущественным комплексом, жилищными вопросами, необходимо выстроить отношения и с коллегами по работе, и с общественными организациями, которые занимаются этими вопросами, продвигать интересы города в области использования имущества", - сказал мэр. Гаман также назначен министром правительства Москвы.

Владимир Ефимов в 2003 году закончил Московский государственный институт международных отношений МИД России. В 2007 году возглавил Управление контроля ЖКХ, строительства и природных ресурсов ФАС России. 7 сентября 2009 года назначен руководителем управления Федеральной антимонопольной службы по Москве (УФАС по Москве). 6 декабря 2011 года назначен на должность министра правительства Москвы, руководителя департамента земельных ресурсов города Москвы. 8 февраля 2013 года стал главой департамента городского имущества Москвы.

Максим Гаман в 2001 году окончил Академический правовой университет при Институте государства и права РАН по специальности "Юриспруденция". С января 2002 года по апрель 2003 работал в Комитете по делам территориальных образований, общественных и территориальных связей Московской области. С 14 января 2009 года по 25 мая 2012 года - заместитель министра по делам территориальных образований Московской области. С 28 мая 2012 года назначен на должность заместителя руководителя департамента земельных ресурсов города Москвы. С февраля 2013 года стал заместителем руководителя департамента городского имущества Москвы.