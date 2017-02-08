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Романтические песни прозвучат впервые в московском метро в День влюбленных

Москва
8 февраля, 9:43 UTC+3
Радио метро также поздравит москвичей стихами Пушкина, Лермонтова и Ахматовой
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Поздравительную программу московского метрополитена ко Дню влюбленных 14 февраля составят песни и стихи о любви. Как сообщается на сайте столичной мэрии, для музыкальных поздравлений были выбраны песни на стихи поэта Игоря Шаферана. Его 85-летие со дня рождения будет отмечаться 13 февраля.

"В метро можно будет услышать такие его песни о любви, как "На тебе сошелся клином белый свет", "Белый танец ("Я пригласить хочу на танец вас, и только вас"), а также хиты Нины Бродской и Яна Френкеля "Ты говоришь мне о любви" ("Одна снежинка - еще не снег, одна дождинка - еще не дождь") и "Для тебя", - отмечается в сообщении.

С 13 по 17 февраля в вестибюлях, на эскалаторах и в кассовых залах станций московского метро будут звучать музыкальные поздравления.

14 февраля метрополитен также поздравит влюбленных стихами Пушкина, Лермонтова и Ахматовой.

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