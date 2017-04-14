Фиолетовая линия московского метро получит 33 новых поезда в 2017 году

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. На Таганско-Краснопресненской линии метро будут введены еще 33 новых поезда в 2017 году, полностью линия обновится в 2020 году. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя столичного метрополитена по работе с пассажирским потоком Игорь Иванов в рамках торжественной церемонии запуска нового поезда "Москва".
"В 2017 году в эксплуатацию на Таганско-Краснопресненской линии будет введено 33 поезда. Полностью линия обновится к 2020 году. Всего с 2010 по 2016 год метрополитен закупил 1,6 тысяч вагонов. И до 2016 года будет закуплено еще 1,6 тысяч вагонов", - сказал он.
В торжественном запуске первого инновационного поезда "Москва" на Таганско-Краснопресненской линии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, начальник подземки Дмитрий Пегов.
Первые шесть составов российского производства будут курсировать на самой загруженной линии метро - Таганско-Краснопресненской. С 2017 по 2020 год столичной подземке будет поставлено в общей сложности 912 новых вагонов серии "Москва". Ранее ЗАО "Трансмашхолдинг" (куда входит ОАО "Метровагонмаш") выиграл конкурс на поставку 768 вагонов начальной стоимостью в 133 млрд рублей. Согласно условиям конкурса, "Метровагонмаш" должен будет обслуживать вагоны в течение всего срока эксплуатации, то есть 30 лет.
Название для нового типа поездов метро выбрали сами москвичи в ходе голосования в проекте "Активный гражданин".
Главные особенности составов - широкий дверной проем, улучшенный салон и сквозной проход через все вагоны. Также составы оборудованы современными системами вентиляции и освещения. Поручней в салоне стало на 30 процентов больше, они имеют специальное "теплое" покрытие, которое увеличивает износостойкость.
Сидения в вагонах стали складными, а в головных вагонах выделены места для велосипедов и колясок. В каждом салоне установлено по два монитора с интерактивными возможностями поиска станций, прокладки маршрутов, расчета времени проезда, а также трансляции телеканалов. Освещаются новые вагоны светодиодными светильниками, которые утром могут излучать "холодный" свет, а ближе к вечеру - "теплый". Также в салонах установлены USB-порты для зарядки гаджетов.
Ранее в беседе с корр. ТАСС Ликсутов отметил, что вся информация о техническом состоянии поезда в режиме реального времени поступает на монитор машиниста. Теперь они могут контролировать ситуацию как внутри, так и снаружи состава и выводить к себе на монитор изображение со всех размещенных в поезде видеокамер в высоком разрешении.