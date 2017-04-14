Фиолетовая линия московского метро получит 33 новых поезда в 2017 году

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. На Таганско-Краснопресненской линии метро будут введены еще 33 новых поезда в 2017 году, полностью линия обновится в 2020 году. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя столичного метрополитена по работе с пассажирским потоком Игорь Иванов в рамках торжественной церемонии запуска нового поезда "Москва".

"В 2017 году в эксплуатацию на Таганско-Краснопресненской линии будет введено 33 поезда. Полностью линия обновится к 2020 году. Всего с 2010 по 2016 год метрополитен закупил 1,6 тысяч вагонов. И до 2016 года будет закуплено еще 1,6 тысяч вагонов", - сказал он.

В торжественном запуске первого инновационного поезда "Москва" на Таганско-Краснопресненской линии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, начальник подземки Дмитрий Пегов.

Обновление самой загруженной "ветки"

Первые шесть составов российского производства будут курсировать на самой загруженной линии метро - Таганско-Краснопресненской. С 2017 по 2020 год столичной подземке будет поставлено в общей сложности 912 новых вагонов серии "Москва". Ранее ЗАО "Трансмашхолдинг" (куда входит ОАО "Метровагонмаш") выиграл конкурс на поставку 768 вагонов начальной стоимостью в 133 млрд рублей. Согласно условиям конкурса, "Метровагонмаш" должен будет обслуживать вагоны в течение всего срока эксплуатации, то есть 30 лет.

Название для нового типа поездов метро выбрали сами москвичи в ходе голосования в проекте "Активный гражданин".

Главные особенности составов - широкий дверной проем, улучшенный салон и сквозной проход через все вагоны. Также составы оборудованы современными системами вентиляции и освещения. Поручней в салоне стало на 30 процентов больше, они имеют специальное "теплое" покрытие, которое увеличивает износостойкость.

Сидения в вагонах стали складными, а в головных вагонах выделены места для велосипедов и колясок. В каждом салоне установлено по два монитора с интерактивными возможностями поиска станций, прокладки маршрутов, расчета времени проезда, а также трансляции телеканалов. Освещаются новые вагоны светодиодными светильниками, которые утром могут излучать "холодный" свет, а ближе к вечеру - "теплый". Также в салонах установлены USB-порты для зарядки гаджетов.

Ранее в беседе с корр. ТАСС Ликсутов отметил, что вся информация о техническом состоянии поезда в режиме реального времени поступает на монитор машиниста. Теперь они могут контролировать ситуацию как внутри, так и снаружи состава и выводить к себе на монитор изображение со всех размещенных в поезде видеокамер в высоком разрешении.