Эксплуатация вагонов нового поколения "Москва" началась в столичном метро

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) и начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов (справа) во время церемонии запуска первых поездов "Москва" на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) и начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов (справа) во время церемонии запуска первых поездов "Москва" на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Поезд нового поколения "Москва" со сквозным проходом, улучшенными техническими характеристиками и модернизированной системой безопасности начал курсировать в столичном метрополитене. Инновационный состав вышел в первый рейс из депо "Выхино" в 11:25 мск.

В торжественной церемонии запуска приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, начальник подземки Дмитрий Пегов, работники метро и метростроители.

"Сегодня на линию выходит самый лучший в мире метропоезд, лучший по целому ряду совокупных характеристик. Я уже не говорю о стоимости - он в полтора раза дешевле международных аналогов", - сказал Собянин. Он подчеркнул, что поезд является "примером хорошей работы российского машиностроения".

"Его конкурентность — не только на российских площадках, но и в мире. Самое главное, что мы получили для москвичей, для пассажиров уникальный комфортный поезд, который и тише, и экономичнее, и комфортнее", - сказал Собянин. Он поблагодарил вагоностроителей и всех, кто принимал участие в разработке, производстве и подготовке к эксплуатации нового поезда.

"В эти минуты именно сейчас запущен принципиально новый подвижной состав, который не только не уступает международным аналогам, но и во многом превосходит их", - отметил заместитель руководителя столичного метрополитена по работе с пассажирским потоком Игорь Иванов.

Также, по его словам, машинисты метрополитена внесли многие свои предложения и принимали активное участие в тестировании поезда.

Обновление самой загруженной "ветки"

Первые шесть составов российского производства будут курсировать на самой загруженной линии метро - Таганско-Краснопресненской.

С 2017 по 2020 год столичной подземке будет поставлено в общей сложности 912 новых вагонов серии "Москва". Ранее ЗАО "Трансмашхолдинг" (куда входит ОАО "Метровагонмаш") выиграл конкурс на поставку 768 вагонов начальной стоимостью в 133 млрд рублей. Согласно условиям конкурса, "Метровагонмаш" должен будет обслуживать вагоны в течение всего срока эксплуатации, то есть 30 лет.

Название для нового типа поездов метро выбрали сами москвичи в ходе голосования в проекте "Активный гражданин".

Главные особенности составов - широкий дверной проем, улучшенный салон и сквозной проход через все вагоны. Также составы оборудованы современными системами вентиляции и освещения. Поручней в салоне стало на 30% больше, они имеют специальное "теплое" покрытие, которое увеличивает износостойкость.

Сидения в вагонах стали складными, а в головных вагонах выделены места для велосипедов и колясок. В каждом салоне установлено по два монитора с интерактивными возможностями поиска станций, прокладки маршрутов, расчета времени проезда, а также трансляции телеканалов. Освещаются новые вагоны светодиодными светильниками, которые утром могут излучать "холодный" свет, а ближе к вечеру - "теплый". Также в салонах установлены USB-порты для зарядки гаджетов.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС Ликсутов отметил, что вся информация о техническом состоянии поезда в режиме реального времени поступает на монитор машиниста. Теперь он сможет контролировать ситуацию как внутри, так и снаружи состава и выводить к себе на монитор изображение со всех размещенных в поезде видеокамер в высоком разрешении.