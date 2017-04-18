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Внедрение онлайн-касс в розничной торговле Москвы начнется с июля

Москва
18 апреля, 14:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, после перехода на онлайн-кассы покупателям будет проще контролировать цены на товары
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Внедрение контрольно-кассовых аппаратов, которые передают информацию о покупке в режиме онлайн, начнется в сфере розничной торговли в Москве с июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в сети Twitter.

"Розничную торговлю с июля переведем на онлайн-кассы. Процесс станет гораздо прозрачнее", - написал Собянин.

По его словам, после перехода на онлайн-кассы "отслеживать динамику продаж и реальную инфляцию будет проще". "Как и покупателям контролировать цены на товары", - добавил мэр.

С 2017 года российские компании и индивидуальные предприниматели (ИП), реализующие свой бизнес в торговле, должны использовать онлайн-кассы. Все операции по чекам в автоматическом режиме будут отправляться в Федеральную налоговую службу (ФНС), при этом исключается возможность поменять данные в пользу продавца. Контрольно-кассовые аппараты старого образца с этого года приобретать запрещено.

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