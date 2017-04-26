Полиция возбудила дело о хулиганстве после стрельбы в центре Москвы

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Столичные полицейские возбудили дело о хулиганстве после стрельбы на улице Бутырский Вал, где один человек получил огнестрельное ранение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказал собеседник агентства, отметив, что продолжается розыск неизвестных.

Ранее сообщалось, что накануне днем у дома номер 5 на Бутырском Валу произошла стрельба. Полицейские установили, что после ДТП между его участниками произошел конфликт, в ходе которого неизвестные из хулиганских побуждений из оружия выстрелили в пассажира автомобиля Mazda, после чего скрылись на автомобиле Mercedes.

"Для розыска и задержания автомобиля с неизвестными на территории административных округов Москвы проводились мероприятия, предусмотренные планом "Перехват", - сказали в пресс-службе столичной полиции, отметив, что пострадавший с огнестрельным ранением госпитализирован.