Полиция возбудила дело о хулиганстве после стрельбы в центре Москвы

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Столичные полицейские возбудили дело о хулиганстве после стрельбы на улице Бутырский Вал, где один человек получил огнестрельное ранение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказал собеседник агентства, отметив, что продолжается розыск неизвестных.
Ранее сообщалось, что накануне днем у дома номер 5 на Бутырском Валу произошла стрельба. Полицейские установили, что после ДТП между его участниками произошел конфликт, в ходе которого неизвестные из хулиганских побуждений из оружия выстрелили в пассажира автомобиля Mazda, после чего скрылись на автомобиле Mercedes.
"Для розыска и задержания автомобиля с неизвестными на территории административных округов Москвы проводились мероприятия, предусмотренные планом "Перехват", - сказали в пресс-службе столичной полиции, отметив, что пострадавший с огнестрельным ранением госпитализирован.