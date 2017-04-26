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Движение аэроэкспрессов в аэропорт Внуково и обратно восстановлено

Москва
26 апреля, 18:13 дата обновления: 26 апреля, 19:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
В Москве до конца дня действует штормовое предупреждение
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Аэроэкспрессы в аэропорт Внуково и обратно курсируют в штатном режиме. Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД), железнодорожники ликвидировали последствия падения дерева на пути от сильного ветра.

"Последствия падения дерева на участке Лесной городок - Аэропорт Внуково Киевского направления МЖД ликвидированы. В 17:48 мск на этом участке возобновлено движение аэроэкспрессов в штатном режиме", - уточнили в пресс-службе.

​Ранее на этом перегоне из-за неблагоприятных погодных условий упало дерево, которое частично повредило контактную сеть и отразилось на штатной работе системы сигнализации, централизации и блокировки, отвечающей за регулировку движения поездов в автоматическом режиме. На место оперативно прибыли аварийно-восстановительные бригады железнодорожников для устранения последствий падения дерева.

В Москве до конца дня действует штормовое предупреждение.

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