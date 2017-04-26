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В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Общество
26 апреля, 10:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Пешеходам рекомендуют сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение вновь объявлено в Москве. Синоптики столичного Метеобюро предупредили жителей столицы об усилении ветра.

"С 12:00 мск до 21:00 мск в Москве и в Новой Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше", - говорится в сообщении.

Синоптики рекомендуют автомобилистам не парковаться под деревьями, а пешеходам сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.

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