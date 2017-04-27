В Москве загрузка гостиниц в апреле приблизилась к 100%

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Загрузка отелей в Москве в апреле достигла практически 100%, сообщил замруководителя столичного департамента спорта и туризма Константин Горяинов.

"Я думаю, это будет успешный сезон, гостиницы уже стоят в апреле каждый день практически со 100-процентной загрузкой", - сказал он на II международном Форуме по внутреннему и въездному туризму "Путешествуй по России!".

По его словам, по итогам первого квартала 2017 года в Москве расположено 1020 классифицированных коллективных средств размещения, которые могут единовременно принять свыше 120 тыс. гостей.

Ранее Горяинов сообщал ТАСС, что в период проведения Кубка конфедераций FIFA-2017 загрузка гостиниц в Москве достигнет 100%.

Он добавил, что власти Москвы в течение пяти лет планируют увеличить объем потребления туристских услуг в столице вдвое.

"Объем туристского потребления в столице в прошлом году составил 500 млрд руб. - это и размещение, транспорт, развлечения, шоппинг и другое. Это очень неплохой показатель. Планы Москвы - увеличить этот показатель вдвое в ближайшие пять лет. Я думаю, что существующая и развивающаяся инфраструктура Москвы позволит это сделать, кроме того, мы актуализируем и совершенствуем событийный календарь столицы, чтобы им эффективно пользовались и москвичи, и гости столицы", - сказал Горяинов. .

По оценкам столичных властей, общее число туристов, побывавших в Москве, в 2018 году достигнет 20 млн человек. В прошлом году их число превысило 17 млн человек. Загруженность столичных гостиниц в 2016 году в среднем составляла 67%.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.