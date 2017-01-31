Загруженность гостиниц Москвы во время Кубка конфедераций достигнет 100%

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Загруженность московских гостиниц в период проведения четырех игр Кубка конфедераций в 2017 году будет стопроцентной. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил заместитель руководителя департамента спорта и туризма Москвы Константин Горяинов.

"Загрузка московских гостиниц в период проведения игр Кубка конфедераций будет стопроцентной. Есть заявки от спортивных команд, от судий, от официальных делегаций. Начиная с марта ожидаем увеличение числа бронирований", - сказал Горяинов.

Как отметил ранее руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев, в Москве классифицировано более 870 гостиниц общим номерным фондом 58,1 тыс. номеров. Средняя загруженность гостиниц в прошлом году составила 67%.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.