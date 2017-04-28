Московские цветники в этом году порадуют горожан бегонией клубневой и матиолой

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Этим летом в Москве будут высажены десятки тысяч саженцев бегонии клубневой и матиолы, которые ранее никогда не были представлены на московских цветниках. Об этом журналистам сообщила заместитель руководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Светлана Егорова.

"В этом году мы будем высаживать новые для Москвы цветы: бегонию клубневую, зональную пеларгонию и матиолу. Раньше в городе их массово никогда не высаживали. Это очень красивые цветы", - отметила она.

Егорова также рассказала, что несколько дней назад в городе стали высаживать сезонные цветы.

По ее словам, в этом году в два раза увеличится площадь посадки обычных многолетних цветочных культур. А всего в 2017 году на балансовых территориях ГБУ "Автомобильные дороги" планируется высадить более 2 млн цветков виолы, более 3 тыс. роз, а осенью - около 2 млн тюльпанов.

"В центре города на цветнике у Триумфальной арки в этом году будет высажено 387 тыс. цветков виолы, а летом 470 тыс. однолетников, таких как тагетес, бегония, калеус и агератум", - уточнила Захарова.

"В сквере у Большого театра весной зацветет 22,4 тыс. саженцев виолы, а в цветнике на Лубянском сквере 31 тыс. - виолы, а летом здесь же будет высажено 35,5 тыс. цветков бегонии и цинерарии", - добавила она.

Всего, по данным Егоровой, на балансе ГБУ "Автомобильные дороги" находится 225 объектов озеленения, общей площадью почти 19 млн кв. метров. В их число входят парки, скверы, а также зеленые насаждения вдоль магистралей и улиц городского значения.