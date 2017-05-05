Жильцы пятиэтажек Москвы на митинге потребовали включить их дома в программу реновации

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Митинг за скорейшее принятие закона о реновации жилищного фонда Москвы и против исключения из списка для голосования нескольких тысяч домов завершился в гайд-парке в Сокольниках. Участники мероприятия подписали резолюцию, подписи они планируют передать в префектуры округов и при возможности главе города.
"Мы договорились непосредственно перед митингом, что те подписи, которые сегодня были собраны, участники митинга в рамках своих округов передадут лично префекту или в мэрию, мэру Москвы", - сказал один из организаторов митинга, член правления Московского фонда развития местного самоуправления Юрий Загребной.
В резолюции, подписанной участниками акции, говорится о требованиях "незамедлительно расширить перечень домов для голосования в целях формирования проекта программы реновации, а до начала процедуры голосования (15 мая) включить дома, жильцы которых хотят переселения". Кроме того, участники митинга высказались за включение в списки на голосование жителей коммуналок и общежитий, ускорение подбора стартовых площадок для переселения в границах района и обсуждение этой работы публично.
В митинге приняли участие представители юго-восточного, восточного, северо-западного, южного и других округов столицы. На плакатах, которые пришедшие держали в руках, были написаны адреса "поселок Новобратцево", "Первомайская, 128/9", "Инженерная, 24", "Щукино" и др. "Мои друзья живут в пятиэтажке по ул. Лодочной, 13, первый этаж, разбитые стены, горячей воды нет никогда практически, и вот этот дом, признанный не пригодным для жилья, не попадает в список. Это не хорошо, мы сегодня здесь для того, чтобы нас услышали и сделали все по-человечески", - сказал один из жителей Южного Тушина.
Надежда Андреева из Щукина высказалась от лица жителей домов коридорной планировки на улицах Народного Ополчения, Берзарина, Щукинской, Маршала Малиновского и Маршала Конева. "На стенах у нас трещины, с потолков льется вода, зимой протекает крыша, плесень. Нам это надоело. Мы требуем расселить жителей общежитий коридорной планировки", - заявила она.
После завершения выступлений с трибуны, организаторы попросили участников разделиться по округам и собрать подписи под резолюцией митинга. По уточненным данным организаторов, в акции приняли участие более 500 человек.
В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м.
Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".
Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.
В Москве действуют две официальные площадки для проведения митингов - в Парке Горького и в парке "Сокольники". Для организации там мероприятий не нужно проходить специальное согласование в мэрии столицы и правоохранительных органах. Достаточно подать заявку в администрации парков. Столичные гайд-парки действуют с 2013 года.