Снести или оставить: как будет проходить голосование о судьбе пятиэтажек

После консультаций с экспертами, муниципальными депутатами и опроса жителей, в перечень включили 4566 домов (85 районов и шесть поселений Москвы), которые отвечают двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние здания и согласие на участие в программе 70% и более жителей дома.

Больше всего пятиэтажек из предварительного списка — более 1,5 тыс. — расположены в ВАО столицы. В ЦАО на голосование вынесены пятиэтажки Таганского, Красносельского, Басманного и Пресненского районов.

В ходе предварительного опроса выяснилось, что владельцы квартир в 40 районах и 15 поселениях, которые планировали включить в программу, отказались переезжать.

Среди них:

Арбат,

Аэропорт,

Беговой,

Бибирево,

Братеево,

Вешняки,

Восточное Дегунино,

Восточный,

Гагаринский,

Дорогомилово,

Замоскворечье,

Зябликово,

Капотня,

Крылатское,

Куркино,

Лианозово,

Марьино,

Матушкино,

Мещанский,

Молжаниновский,

Некрасовка,

Новокосино,

Орехово-Борисово Северное и Южное,

Печатники,

Преображенское,

Савелки,

Савеловский,

Северное Медведково,

Сокол,

Строгино,

Тверской,

Теплый Стан,

Тропарево-Никулино,

Хамовники,

Ховрино,

Хорошевский,

Чертаново Центральное и Северное,

Якиманка.

В ТиНАО не попадут в программу переселения: