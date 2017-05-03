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Снести или оставить: как будет проходить голосование о судьбе пятиэтажек

Общество
3 мая, 19:04 UTC+3

Какие здания вошли в предварительный список, кто имеет право принимать решение о будущем дома, как учтут мнение "молчунов", и сколько голосов нужно, чтобы попасть в программу реновации

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Материал из 1 страницы
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

Стали известны адреса пятиэтажек, которые войдут в программу реновации, если жильцы проголосуют за снос дома. Голосование продлится месяц — с 15 мая по 15 июня. ТАСС составил карту домов, попавших в предварительный список, и узнал, по каким критериям их отбирали, а также где и как будет проходить голосование.

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Сколько зданий попали в список для голосования и как их отбирали?
После консультаций с экспертами, муниципальными депутатами и опроса жителей, в перечень включили 4566 домов (85 районов и шесть поселений Москвы), которые отвечают двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние здания и согласие на участие в программе 70% и более жителей дома.

Больше всего пятиэтажек из предварительного списка — более 1,5 тыс. — расположены в ВАО столицы. В ЦАО на голосование вынесены пятиэтажки Таганского, Красносельского, Басманного и Пресненского районов.

В ходе предварительного опроса выяснилось, что владельцы квартир в 40 районах и 15 поселениях, которые планировали включить в программу, отказались переезжать.

Среди них:

  • Арбат,
  • Аэропорт,
  • Беговой,
  • Бибирево,
  • Братеево,
  • Вешняки,
  • Восточное Дегунино,
  • Восточный,
  • Гагаринский,
  • Дорогомилово,
  • Замоскворечье,
  • Зябликово,
  • Капотня,
  • Крылатское,
  • Куркино,
  • Лианозово,
  • Марьино,
  • Матушкино,
  • Мещанский,
  • Молжаниновский,
  • Некрасовка,
  • Новокосино,
  • Орехово-Борисово Северное и Южное,
  • Печатники,
  • Преображенское,
  • Савелки,
  • Савеловский,
  • Северное Медведково,
  • Сокол,
  • Строгино,
  • Тверской,
  • Теплый Стан,
  • Тропарево-Никулино,
  • Хамовники,
  • Ховрино,
  • Хорошевский,
  • Чертаново Центральное и Северное,
  • Якиманка.

В ТиНАО не попадут в программу переселения:

  • Внуковское,
  • Вороновское,
  • Воскресенское,
  • Десеновское,
  • Киевский,
  • Кленовское,
  • Краснопахорское,
  • Марушкинское,
  • Московский,
  • Новофедоровское,
  • Роговское,
  • Сосенское,
  • Троицк,
  • Филимонковское,
  • Щаповское.

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Что делать тем, кто не попал в списки, но хочет участвовать в программе?

Жильцы могут подать заявку о включении в программу после соответствующего решения общедомового собрания собственников жилья.

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Кто имеет право голосовать и где это можно сделать?

При подведении итогов будут учитываться голоса собственников жилья, включая собственников долей, и нанимателей квартир по договорам социального найма. Они получат соответствующие уведомления на электронную почту, либо с помощью СМС. Кроме того, уведомления появятся на информационных досках подъездов.

Несовершеннолетние дети голосовать не могут. Однако их родители или законные представители могут принять участие в голосовании от их имени.

Высказать свое мнение можно тремя разными способами:

  • на портале "Активный гражданин",
  • в центрах госуслуг "Мои документы",
  • на общедомовом собрании собственников жилья.
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Все эти способы равноценны?

Нет. Протокол общедомового собрания собственников является приоритетным. Это значит, что решение, принятое на этом собрании, аннулирует любой параллельный учет голосов в МФЦ или "Активном гражданине".

Второй по приоритетности площадкой являются центры госуслуг. Поэтому не имеет смысла голосовать и в МФЦ, и на портале "Активный гражданин". В этом случае засчитается мнение, высказанное в МФЦ. Для голосования в центрах "Мои документы" собственникам необходимо иметь с собой паспорт и свидетельство о праве собственности либо выписку из ЕГРН, а нанимателям — паспорт и договор соцнайма.

Проголосовать в "Активном гражданине" будет удобно тем, кто по каким-либо причинам не может или не хочет использовать две другие площадки. Для того, чтобы высказать свое мнение, необходимо будет ввести фамилию, имя, отчество, паспортные данные, а также уникальный номер СНИЛС, номер лицевого счета квартиры, свидетельства о регистрации о собственности. Проверка данных займет четыре дня.

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Сколько голосов требуется для включения в программу реновации?

Дом будет рекомендован для включения в программу, если более двух третей квартир проголосуют "за".

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Как будет организован подсчет голосов?

Итоги голосования будут подведены в два этапа. Сначала по каждой квартире, потом по дому в целом.

Итог по квартире будет определяться большинством голосов собственников или нанимателей. При равенстве голосов, будет считаться, что жители данной квартиры не выразили своего мнения, соответственно голосование по данной квартире не будет учитываться при подведении итогов по дому в целом.

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А если проголосуют не все владельцы?

Участие в голосовании всех собственников или нанимателей необязательно. Если хотя бы один владелец в квартире выскажет свое мнение, его учтут при подсчете голосов по дому в целом.

Квартиры "молчунов", где ни один собственник или наниматель не выразит свое мнение ни одним из трех доступных способов, будут учитываться как проголосовавшие "за" включение дома в программу реновации.

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Как я могу убедиться, что результаты не фальсифицированы?

Результаты голосования будут опубликованы в интернете. Каждый участник с помощью уникального электронного кода сможет проверить, правильно ли был учтен его голос.

Жильцы смогут также увидеть, как проголосовали другие собственники квартир в их доме.

Кроме того, по заверениям мэры Москвы Сергея Собянина, итоги будут подводиться с участием Общественной палаты города Москвы, под их контролем, чтобы ни у кого не возникло сомнений в результатах голосования.

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Когда станут известны итоги?

Финальный список домов под снос будет готов примерно к 1 июля. Однако официально он может быть утвержден только после принятия федерального закона о реновации жилищного фонда столицы. Пока закон прошел только первое чтение в Госдуме.

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Когда могут появиться первые квартиры для переселенцев?

В апреле столичный градоначальник отмечал, что первые квартиры могут быть предоставлены уже осенью 2017 года.

Тамара Казарина

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