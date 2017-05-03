Снести или оставить: как будет проходить голосование о судьбе пятиэтажек

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Стали известны адреса пятиэтажек, которые войдут в программу реновации, если жильцы проголосуют за снос дома. Голосование продлится месяц — с 15 мая по 15 июня. ТАСС составил карту домов, попавших в предварительный список, и узнал, по каким критериям их отбирали, а также где и как будет проходить голосование.
Больше всего пятиэтажек из предварительного списка — более 1,5 тыс. — расположены в ВАО столицы. В ЦАО на голосование вынесены пятиэтажки Таганского, Красносельского, Басманного и Пресненского районов.
В ходе предварительного опроса выяснилось, что владельцы квартир в 40 районах и 15 поселениях, которые планировали включить в программу, отказались переезжать.
Среди них:
В ТиНАО не попадут в программу переселения:
Жильцы могут подать заявку о включении в программу после соответствующего решения общедомового собрания собственников жилья.
При подведении итогов будут учитываться голоса собственников жилья, включая собственников долей, и нанимателей квартир по договорам социального найма. Они получат соответствующие уведомления на электронную почту, либо с помощью СМС. Кроме того, уведомления появятся на информационных досках подъездов.
Несовершеннолетние дети голосовать не могут. Однако их родители или законные представители могут принять участие в голосовании от их имени.
Высказать свое мнение можно тремя разными способами:
Нет. Протокол общедомового собрания собственников является приоритетным. Это значит, что решение, принятое на этом собрании, аннулирует любой параллельный учет голосов в МФЦ или "Активном гражданине".
Второй по приоритетности площадкой являются центры госуслуг. Поэтому не имеет смысла голосовать и в МФЦ, и на портале "Активный гражданин". В этом случае засчитается мнение, высказанное в МФЦ. Для голосования в центрах "Мои документы" собственникам необходимо иметь с собой паспорт и свидетельство о праве собственности либо выписку из ЕГРН, а нанимателям — паспорт и договор соцнайма.
Проголосовать в "Активном гражданине" будет удобно тем, кто по каким-либо причинам не может или не хочет использовать две другие площадки. Для того, чтобы высказать свое мнение, необходимо будет ввести фамилию, имя, отчество, паспортные данные, а также уникальный номер СНИЛС, номер лицевого счета квартиры, свидетельства о регистрации о собственности. Проверка данных займет четыре дня.
Дом будет рекомендован для включения в программу, если более двух третей квартир проголосуют "за".
Итоги голосования будут подведены в два этапа. Сначала по каждой квартире, потом по дому в целом.
Итог по квартире будет определяться большинством голосов собственников или нанимателей. При равенстве голосов, будет считаться, что жители данной квартиры не выразили своего мнения, соответственно голосование по данной квартире не будет учитываться при подведении итогов по дому в целом.
Участие в голосовании всех собственников или нанимателей необязательно. Если хотя бы один владелец в квартире выскажет свое мнение, его учтут при подсчете голосов по дому в целом.
Квартиры "молчунов", где ни один собственник или наниматель не выразит свое мнение ни одним из трех доступных способов, будут учитываться как проголосовавшие "за" включение дома в программу реновации.
Результаты голосования будут опубликованы в интернете. Каждый участник с помощью уникального электронного кода сможет проверить, правильно ли был учтен его голос.
Жильцы смогут также увидеть, как проголосовали другие собственники квартир в их доме.
Кроме того, по заверениям мэры Москвы Сергея Собянина, итоги будут подводиться с участием Общественной палаты города Москвы, под их контролем, чтобы ни у кого не возникло сомнений в результатах голосования.
Финальный список домов под снос будет готов примерно к 1 июля. Однако официально он может быть утвержден только после принятия федерального закона о реновации жилищного фонда столицы. Пока закон прошел только первое чтение в Госдуме.
В апреле столичный градоначальник отмечал, что первые квартиры могут быть предоставлены уже осенью 2017 года.
Тамара Казарина