Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы

Столичные власти обещают к маю представить предварительные списки домов, которые могут попасть в программу реновации жилья. Прежде всего переселение коснется жителей пятиэтажек, дома которых не попали в первую волну сноса хрущевок, начавшуюся в 1999 году. Тогда к "несносимым" отнесли четыре серии: 1-515, 1-510, 1-511, 1-447. Рассмотрим каждую из них.

Блочные дома серии 1-510

Когда строили: 1957–1968 годы.

Где расположены: в основном в районах Бескудниково, Богородское, Зюзино, Измайлово, Коптево, Котловка, Марьина Роща, Соколиная гора, Тимирязевский, Фили, Хорошево-Мневники, Царицыно, Черемушки.

Меньшее число домов этой серии расположены в районах Академический, Бутырский, Головинский, Дегунино, Кузьминки, Метрогородок, Нагатино, Обруческий, Останкинский, Савеловский, Щукино. Отдельные дома попадаются и в других районах Москвы, в том числе в Центральном административном округе.

Кирпичные дома серии 1-511

Когда строили: 1958–1969 годы.

Где расположены: в основном в районах Академический, Богородское, Головинский, Измайлово, Коптево, Котловка, Кунцево, Можайский, Покровское-Стрешнево, Преображенское, Рязанский, Соколиная Гора, Тушино, Фили, Хорошево-Мневники, Щукино.

Меньшее число домов этой серии расположены в районах Алексеевский, Бабушкинский, Войковский, Гольяново, Зюзино, Люблино, Метрогородок, Нагатино, Нагорный, Перово, Тимирязевский, Черемушки. Отдельные дома попадаются и в других районах, в том числе в Центральном административном округе, например, на Таганке.

Панельные дома серии 1-515

Самая распространенная серия пятиэтажек всех периодов застройки.

Когда строили: 1957–1973 годы.

Где расположены: в основном в районах Выхино-Жулебино, Гольяново, Зюзино, Измайлово, Кузьминки, Люблино, Орехово-Борисово, Очаково-Матвеевское, Перово, Проспект Вернадского, Тушино, Хорошево-Мневники, Царицыно, Черемушки.

Меньшее число домов этой серии расположены в районах Богородское, Войковский, Головинский, Дмитровский, Ивановское, Коньково, Метрогородок, Можайский, Нагатино, Новогиреево, Останкинский, Отрадное, Преображенское, Пресненский, Рязанский, Солнцево, Текстильщики, Фили, Щукино. Отдельные дома попадаются и в других районах.

Кирпичные дома серии 1-447

Серия имеет множество модификаций. Сегодня в Москве таких пятиэтажек практически не осталось. Попадаются четырехэтажные, семиэтажные и даже девятиэтажные модификации.

Когда строили: 1958–1964 годы.

Где расположены: в основном в Пресненском районе и Зеленограде. Отдельные дома есть в районах Бирюлево, Бутово, Восточный, Гольяново, Люблино, Нагатино-Садовники, Рязанский, Южнопортовый.

Не только пятиэтажки

Напомним, это уже вторая программа по переселению хрущевок. В первую волну сноса попали 1722 здания наиболее устаревших серий К-7, II-32, II-35, 1605-АМ, 1МГ-300. Сегодня снос этих пятиэтажек практически завершился. По данным департамента строительства Москвы на 11 апреля, осталось всего 65 домов этих серий.

Новая программа реконструкции обещает стать гораздо более масштабной. Речь идет о сносе почти 8 тыс. домов. Власти Москвы обращают внимание, что "в зону реновации могут войти объекты, не подпадающие под исходные параметры", так как программа изначально задумывалась поквартальной. Это значит, что снос может затронуть не только пятиэтажки, но и другие дома того же периода домостроения.

"Коврового сноса не будет"

После того, как власти опубликуют предварительные списки домов, предназначенных для переселения, у жителей будет полтора месяца, чтобы проголосовать, хотят ли они, чтобы их дом сносили. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что ни "коврового сноса", ни "сплошного включения (в список) без учета мнения жителей не будет".

"Выселять никого никуда не будут, если жители сами не примут решение. Решение должно принять подавляющее большинство, 80–90%. Если жители откажутся переезжать, значит это строение останется, попадет в программу капремонта", — добавил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Тамара Казарина