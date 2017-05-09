Не менее 100 тысяч москвичей пришли праздновать День Победы в парк Горького

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Как минимум 100 тысяч человек посетили мероприятия в честь Дня Победы в московском парке Горького, десятки тысяч пришли на торжества на Поклонной горе. Об этом сообщил во вторник журналистам глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"У нас в парке Горького уже прошло не менее 100 тысяч человек. Здесь, на Поклонной горе тоже находятся несколько десятков тысяч человек", - сказал он, оговорившись, что о пока о конкретных цифрах говорить рано, но имеющиеся "вполне вдохновляют".

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Городские власти, по словам Кибовского, думали, что "будет хуже". "На примере концерта Гергиева (на Поклонной горе - прим. ТАСС) мы увидели, что зонтики у всех есть, и людям неважно, какая погода. Важно, что есть большие позитивные эмоции у людей, которые пришли на праздник", - добавил он.

Кибовский напомнил, что столичные таксисты в этом году, как и в прошлом, бесплатно подвезут домой ветеранов, отмечающих на Поклонной горе День Победы. "Большое спасибо нашим московским таксистам, которые уже второй год подряд проводят свою акцию и бесплатно подвозят домой всех ветеранов, которые приходят на Поклонную гору. Я считаю, что это очень правильное начинание", - сказал глава департамента.

"Распространить эту акцию на город в целом пока сложно, потому что в центре очень много перекрытий и ограничений движения. Исторически так получилось, что ветеранов, которые приходят сюда, легче отвезти домой. А здесь это очень уместно. Мы не нарушаем транспортную логистику праздника. Тут все совпало в одном месте", - добавил он.

Глава департамента затруднился назвать количество машин, участвующих в акции, и примерное число пассажиров, которых они могут перевезти.

День Победы в Москве

Ранее в МВД России сообщили, что акция "Бессмертный полк" в столице побила собственные рекорды, собрав сегодня 850 тысяч участников. В прошлом году шествие собрало более 700 тысяч человек.

Как напомнил журналистам Кибовский, в Москве в этот день работают 97 площадок, где прошли и проходят более 300 мероприятий. Помимо Поклонной горы, центральными площадками стали Театральная, Пушкинская и Триумфальная площади, площадь у Храма Христа Спасителя. В парке Горького работает выставка военной техники, уже прошел ряд концертов. На ВДНХ выступит Ансамбль песни и пляски имени Александрова.