ФСО ограничит выход из Кремля посетителей через Спасские ворота на один день

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Выход посетителей с территории Московского Кремля через Спасские ворота 24 мая будет ограничен, сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО). В ФСО объяснили, что ограничения вводятся "в связи с проведением на Красной площади Дня славянской письменности и культуры".
С 21 по 24 мая также ограничен проход на Красную площадь, в эти же дни закрыт для посетителей Мавзолей Ленина. В ФСО ранее объяснили эти меры "подготовкой и проведением государственных мероприятий в этот период".