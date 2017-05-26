Оперативный штаб просит паломников к мощам Николая Чудотворца одеваться по погоде

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Представители оперативного штаба по организации доступа паломников к мощам Николая Чудотворца просят всех желающих поклониться святыне одеваться по погоде и брать зонты.

"Мы рекомендуем учитывать погодные условия, возможность сильного дождя, - отметили ТАСС в оперативном штабе. - Стоящие вдоль кордонов специальные автобусы не смогут вместить всех в случае непогоды, в первую очередь они рассчитаны на пожилых людей и людей с проблемами со здоровьем. Рекомендуем запастись головными уборами, ветровками, к сожалению, тенты от жары и дождя не предусмотрены".

В штабе сообщили, что ни жаркая, ни дождливая погода на количество паломников не влияет. "Никто не расходится даже в случае сильного ливня", - сказал собеседник агентства.

Паломникам рекомендуют выходить из метро на станциях Парк Культуры или Фрунзенская, в настоящий момент первый заградительный кордон находится по адресу Фрунзенской набережная, 12, сразу за Крымским мостом. Машинисты поездов также ориентируют пассажиров метро, извещая отдельно, где необходимо выйти к кордонам.

Принесение мощей в Россию

Частица мощей святителя Николая Чудотворца была впервые за 930 лет доставлена в Россию из итальянского города Бари 21 мая. С 22 мая в храме Христа Спасителя с 8:00 до 21:00 мск открыт доступ для поклонения святому для всех желающих.

Мощи будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве до 12 июля, а с 13 июля по 28 июля - в Санкт-Петербурге.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.