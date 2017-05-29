Более 150 звонков поступило за несколько часов в экстренные службы Москвы из-за урагана

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Более 150 звонков из-за урагана поступили в оперативные службы Москвы за несколько часов. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Зафиксировано более 150 обращений, в основном все они связаны с падением деревьев и конструкций, а также повреждением легковых машин", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время по всем заявкам работают оперативные службы.
Ранее Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде с градом и усилении ветра в столице. "С 13:30 29 мая до 7:00 30 мая в Москве, включая ТиНАО, местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер при грозе с порывами 17-22 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.