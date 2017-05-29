Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 150 звонков поступило за несколько часов в экстренные службы Москвы из-за урагана

Москва
29 мая, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Обращения в основном связаны с падением деревьев и конструкций

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Более 150 звонков из-за урагана поступили в оперативные службы Москвы за несколько часов. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Зафиксировано более 150 обращений, в основном все они связаны с падением деревьев и конструкций, а также повреждением легковых машин", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время по всем заявкам работают оперативные службы.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде с градом и усилении ветра в столице. "С 13:30 29 мая до 7:00 30 мая в Москве, включая ТиНАО, местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер при грозе с порывами 17-22 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ураган в Москве
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
4
Пассажирский автобус сгорел на юго-западе Москвы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: семь человек погибли и 69 пострадали при урагане в Москве
2
Послу РФ в Черногории вручили ноту протеста из-за задержания депутата в Москве
3
Упавшее на пути Филевской линии метро дерево вызвало сбой в движении
4
Песков: история с задержанием мальчика на Арбате - вопрос правоохранительных органов
5
В результате урагана в Красногорске погиб один человек
6
Пресс-конференция Путина и Макрона. Видеотрансляция
7
Крупнейшие бури и ураганы со шквалистым ветром в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама