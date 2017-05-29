Специалисты МОЭСК перешли на усиленный режим работы из- за ухудшения погоды в Москве

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Работа в ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК, входит в "Россети") переведена в особый режим в связи с ухудшением погодных условий в Москве. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В филиалах компании мобилизовано более 430 бригад (2291 человек), в распоряжении которых есть все необходимые материалы и оборудование, в том числе свыше 2700 единиц спехтехники. В готовность приведены 124 передвижных электростанций, каждая мощностью более 30 кВт", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что резервные источники электроснабжения будут оперативно подключены в случае сбоя электричества. Социально значимые объекты взяты под особый контроль. Компания создала оперативный штаб, с помощью которого осуществляется мониторинг погодных условий и взаимодействие с метеорологическими службами МЧС, органами исполнительной власти и территориальными сетевыми организациями региона.

Ранее ГУ МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде с градом и усилении ветра в столице. "С 13:30 29 мая до 7:00 30 мая в Москве, включая ТиНАО, местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер при грозе с порывами 17-22 м/с", - уточнили в ведомстве.