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Движение аэроэкспрессов во Внуково в Москве возобновлено после упавшего на пути дерева

Москва
29 мая, 18:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Аэроэкспрессы в аэропорт Внуково следуют с увеличенными интервалами

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Движение поездов на участке Лесной городок - Аэропорт Внуково Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) возобновлено после того, как на пути упало дерево, поваленное ураганом. Об этом сообщается на сайте РЖД.

"В 16:25 железнодорожники ликвидировали последствия падения дерева на перегоне Лесной Городок - Аэропорт Внуково Киевского направления Московской железной дороги и в 16:30 возобновили движение аэроэкспрессов как в сторону аэропорта, так и в сторону Москвы", - говорится в сообщении.

"В настоящее время несколько поездов следуют с увеличенным интервалом, был отменен один аэроэкспресс отправлением в 17:30 из Москвы в аэропорт", - сообщили в РЖД.

Ранее сообщалось, что в 14:45 мск на перегоне Лесной городок - Аэропорт Внуково Киевского направления МЖД из-за неблагоприятных погодных условий на контактную сеть и устройство автоблокировки, которое отвечает за регулировку движения поездов в автоматическом режиме, упало дерево. В этой связи было затруднено движение аэроэкспрессов как в сторону аэропорта Внуково, так и в сторону Москвы.

Как сообщил ТАСС источник, по последним данным, жертвами урагана в Москве стали семь человек, 69 пострадали.

В Москве до конца дня действует штормовое предупреждение.

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