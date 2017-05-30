Шквалистый ветер в Москве повалил 14 тыс. деревьев, повредил кровли более 240 домов

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Шквалистый ветер в Москве в понедельник повалил 14 тыс. деревьев и повредил крыши 243 домов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Повреждены кровли 243 домов, 135 опор освещения, порядка 2000 автомобилей, повалены 14 тысяч деревьев", - написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"По последним данным, в больницах находятся 108 человек", - отметил он.
Ранее сообщалось, что стихия повредила кровли более чем 180 зданий и повалила более 6,5 тыс. деревьев.
По словам мэра Москвы, в ликвидации последствий стихии задействовано около 30 тыс. человек и 5 тыс. единиц техники.
Шквалистый ветер в Москве и Подмосковье накануне днем валил деревья, остановки общественного транспорта, срывал крыши и рекламные конструкции.
По данным СК, жертвами непогоды в Москве стали 14 человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь, сообщил, что в Подмосковье погибли пять человек, еще 34 были госпитализированы. Всего за медицинской помощью обратились 168 человек, в 15 больниц были доставлены 146 пациентов.