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Поезда от "Делового центра" до "Петровского парка" пустят в московском метро летом 2017 г.

Москва
3 июня, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июня. /ТАСС

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что проект находится в высокой степени готовности

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МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Участок метро третьего пересадочного контура Москвы (ТПК) от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" запустят в III квартале 2017 года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Проект находится в высокой степени готовности, поэтому сомнений в сдаче объекта нет: около 4,4 тыс. рабочих задействованы в круглосуточном режиме. Станция "Петровский парк" находится в высокой степени готовности, и через месяц строители готовы будут предъявить объект к сдаче.

"Если говорить обо всей линии от делового центра до Петровского парка, то в III квартале этого года она поедет. Сомнений в этом нет", - сказал Хуснуллин.

Также, по его словам, в рамках второго этапа будет предусмотрена объединение станции "Петровский парк" с прилегающим парком общей площадью 22 гектара, имеющим аналогичное название.

"У нас банк ВТБ выступает как инвестор. Надеемся, что к концу года закончатся основные строительные работы, а за следующий год уже сделаем благоустройство - прилегающие дороги, остановки", - уточнил Хуснуллин.

Столичные власти в рамках продолжения строительных работ по ТПК планируют к 2019 году запустить поезда на следующих станциях: с Рассказовки, с Калининско-Солнцевской линии, с Запада и далее от "Делового центра" до "Петровского парка".

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