Собянин: градостроительная политика Москвы должна соответствовать мировым трендам

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Столица в градостроительной политике должна соответствовать мировым трендам. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с партнером-основателем швейцарского архитектурного бюро Herzog & de Meuron World LTD Пьером де Мероном.

"Господин Мерон, рад вас видеть в Москве, каковы ваши первые впечатления?", - поинтересовался мэр у партнера-основателя бюро. "Это далеко не первый мой визит в Москву. И каждый раз нет слов, чтобы описать эти эмоции, потому что у Москвы такая мощь и энергия, что слов просто не находится", - поделился Мерон.

"Я надеюсь, в Москве вы сможете предложить свои таланты, свои умения, мы намерены активно работать с вашим архитектурным бюро, с теми людьми, которые находятся в вашей команде. Нам очень важно, чтобы Москва становилась городом не только комфортным, но и соответствовала мировым тенденциям в области градостроительной политики", - сказал Собянин. "Вы правы, все дело в качестве жизни, и я надеюсь, мы внесем свой вклад в улучшение качества жизни Москвы", - ответил Мерон, поблагодарив мэра за организацию встречи.

Бюро было открыто в 1978 году двумя уроженцами Базеля (Швейцария) Жаком Херцогом и Пьером де Мероном. Оба являются приглашенными профессорами Высшей Школы Дизайна Гарвардского университета в США. В настоящее время во главе бюро пять управляющих партнеров. Бюро в 2001 году получило Притцкеровскую премию (аналог Нобелевской премии в архитектуре) за проект галереи Tate Modern в Лондоне.

Среди спроектированных Herzog & de Meuron зданий - Музей визуальный культуры М+ в Гонконге, новый стадион Бордо во Франции, Базельский музей культур, бизнес-центр Actelion в швейцарском Альшвиле, Национальный стадион для Олимпийский Игр-2008 в Пекине, концертный зал Elbphilarmonie в Гамбурге. Бюро также участвовало в конкурсе на разработку концепции Газпром-Сити в Санкт Петербурге. "Herzog & de Meuron" проектируют и жилые объекты - многоквартирные и частные дома.

Ранее мэр столицы встретился со старшим партнером британского архитектурного бюро Foster + Partners Нормана Фостера Люком Фоксом. По итогам встречи заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что известные европейские архитекторы могут участвовать в проектировании домов и районов по программе реновации в Москве. пользование экспериментальных материалов.