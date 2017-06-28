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ФАС завершит проверку ценообразования в ресторанах аэропорта Шереметьево к концу июля

Москва
28 июня, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Ранее пассажиры Домодедово, Шереметьево и Жуковского обратились в ФАС с жалобами на завышенные цены в местных ресторанах

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Подмосковное управление ФАС планирует завершить проверку ценообразования в ресторанах и кафе аэропорта Шереметьево к концу июля. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя управления ФАС по Московской области Дмитрий Стрельников.

Ранее служба завершила аналогичную проверку в подмосковных аэропортах Домодедово и Жуковский и возбудила административные дела в отношении сетей Burger King, "Шоколадница" и "Му-Му".

"Мы надеемся, что в ближайшие недели, наверное, середина, крайний срок - конец июля, мы завершим оценку состояния конкуренции (в Шереметьево - прим. ред.) и, соответственно, дадим сообщение о результатах", - сказал Стрельников.

Проверки в аэропортах начались после того, как в ФАС обратились пассажиры Домодедово, Шереметьево и Жуковского - они жаловались на завышенные цены в местных ресторанах. При этом в январе этого года глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев во время своего выступления в Совете Федерации сообщил, что несколько лет назад ведомство уже проводило такие проверки и установило, что кафе в аэропортах имеют доминирующее положение. Тогда дело закончилось штрафами.

По результатам новых проверок ФАС также заявила о доминирующем положении ресторанов-нарушителей и установила, что цены в этих заведениях значительно превышают стоимость в кафе тех же сетей, расположенных вне аэропортов.

По словам Стрельникова, в случае подтверждения факта нарушения, ответственность может быть как в виде штрафа в размере от 300 тыс. руб. до 1 млн руб. на юрлицо, так и в виде оборотного штрафа в размере от 1% до 15% от годового оборота субъекта, действия которого признаны нарушением антимонопольного законодательства.

"Также ответственность может выражаться в выдаче лицу обязательного к исполнению предписания, содержащего требования о перечислении доходов, полученного вследствие данной деятельности, которая признана нарушающей антимонопольное законодательство, в бюджет Российской Федерации", - резюмировал замглавы подмосковного управления ФАС.

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