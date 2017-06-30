Остановки и здания Москвы украсят 600 плакатами с ромашками ко Дню семьи, любви и верности

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Московские власти украсят столицу тематическими плакатами в День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, сообщается в пятницу на сайте мэрии.

"Праздничные открытки можно будет увидеть вдоль дорог и на остановках общественного транспорта. Кроме того, на 40 цифровых билбордах и медиафасаде на здании Центрального телеграфа будут транслировать поздравительные короткие видеоролики", - сообщили в мэрии, отметив, что украшать город начнут уже с 1 июля.

Как напомнили в пресс-службе, ромашка считается символом грядущего праздника, именно поэтому эти цветы будут размещены на плакатах и в роликах. "Городские парки также будут украшены в честь праздника - там установят объемные цветы", - отметили в мэрии, добавив, что такие композиции появятся в Таганском, Измайловском, Лианозовском и Савеловском парках, а также в других парковых зонах.

Всего в учреждениях департамента культуры Москвы пройдет более 100 мероприятий, посвященных празднику. "Среди них экскурсии, посвященные поэтам Александру Пушкину и Сергею Есенину, музыкальный фестиваль современной и классической музыки, "Ромашковый бал" в саду "Эрмитаж" и бесплатные кинопоказы фильмов на тему семейных ценностей и любви", - сообщили в мэрии.

День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности официально отмечается в России 8 июля. Праздник был учрежден в 2008 году при поддержке президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой.

Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе.

Скончались Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.