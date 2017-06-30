Коммунальные службы Москвы готовы к дождю с градом

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Коммунальные службы Москвы приведены в режим повышенной готовности в связи с непогодой, сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии.
Гидрометцентр России ранее распространил предупреждение об оранжевом уровне опасности в Московском регионе на 30 июня из-за ожидаемых дождей и грозы. По информации ГУ МЧС по Московской области, плохие погодные условия ожидаются с 10 утра до ночи.
"В связи с этим коммунальные службы города перевели на усиленный режим работы. Они возьмут под особый контроль состояние дворов и объектов улично-дорожной сети, сообщили в комплексе городского хозяйства. Бригады Мосводостока также будут дежурить круглосуточно. Они примут необходимые меры по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта", - отмечается в сообщении.
В мэрии напомнили автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов попросили быть предельно осторожными. "Рекомендуется обходить шаткие строения и рекламные щиты", - резюмировали в мэрии.