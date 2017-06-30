Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Коммунальные службы Москвы готовы к дождю с градом

Москва
30 июня, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

В связи с непогодой коммунальные городские службы переведены на усиленный режим работы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Коммунальные службы Москвы приведены в режим повышенной готовности в связи с непогодой, сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии.

Гидрометцентр России ранее распространил предупреждение об оранжевом уровне опасности в Московском регионе на 30 июня из-за ожидаемых дождей и грозы. По информации ГУ МЧС по Московской области, плохие погодные условия ожидаются с 10 утра до ночи.

"В связи с этим коммунальные службы города перевели на усиленный режим работы. Они возьмут под особый контроль состояние дворов и объектов улично-дорожной сети, сообщили в комплексе городского хозяйства. Бригады Мосводостока также будут дежурить круглосуточно. Они примут необходимые меры по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта", - отмечается в сообщении.

В мэрии напомнили автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов попросили быть предельно осторожными. "Рекомендуется обходить шаткие строения и рекламные щиты", - резюмировали в мэрии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мой любимый Карден"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
13
Внук Чарли Чаплина выступил на фестивале имени Чехова в Москве
11
Болельщики Кубка конфедераций посмотрели русский балет в московском метро
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Парламент Германии легализовал однополые браки
2
Гроза с дождем и градом, а также сильный ветер ожидаются в Подмосковье 30 июня
3
Пьяный пассажир устроил драку в самолете, летевшем из Москвы в Анталью
4
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном дожде в Московском регионе
5
Лавров: встреча Путина и Трампа должна внести ясность в отношения РФ и США
6
Пропавшие в Орловской области женщина с ребенком найдены мертвыми в лесу
7
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
Темы дня
Загрузка...
Реклама