Количество обращений к "Яндекс.Погоде" выросло в шесть раз из-за грозы в Москве

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Из-за непогоды в столичном регионе количество обращений к сервису "Яндекс.Погода" выросло в шесть раз.
Об этом сообщил руководитель службы метеопрогнозирования "Яндекса" Дмитрий Соломенцев.
Сервис показывает локальный прогноз с точностью до дома. Для этого используется технология "Метеум", которая сочетает традиционные способы прогнозирования с возможностями машинного обучения. Кроме того, "Яндекс" умеет прогнозировать осадки на каждые десять минут. Для этого используется специальный алгоритм на основе нейронных сетей.
По последним данным, из-за грозового фронта в столичных аэропортах задержано более 30 рейсов, три рейса отменены.
Ранее столичное ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение об усилении ветра до 19-24 м/с. Днем и вечером 30 июня, ночью 1 июля в Москве, по данным ведомства, ожидаются сильный дождь, гроза, град.