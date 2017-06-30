Количество обращений к "Яндекс.Погоде" выросло в шесть раз из-за грозы в Москве

Из-за непогоды в столичном регионе количество обращений к сервису "Яндекс.Погода" выросло в шесть раз.

Об этом сообщил руководитель службы метеопрогнозирования "Яндекса" Дмитрий Соломенцев.



Сервис показывает локальный прогноз с точностью до дома. Для этого используется технология "Метеум", которая сочетает традиционные способы прогнозирования с возможностями машинного обучения. Кроме того, "Яндекс" умеет прогнозировать осадки на каждые десять минут. Для этого используется специальный алгоритм на основе нейронных сетей.

По последним данным, из-за грозового фронта в столичных аэропортах задержано более 30 рейсов, три рейса отменены.

Ранее столичное ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение об усилении ветра до 19-24 м/с. Днем и вечером 30 июня, ночью 1 июля в Москве, по данным ведомства, ожидаются сильный дождь, гроза, град.