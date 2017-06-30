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Кровля жилого дома повреждена ветром в Москве

Москва
30 июня, 18:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Из-за непогоды в городе повалены 40 деревьев

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Порывистый ветер в Москве повредил кровлю одного жилого дома, сообщили ТАСС в экстренных службах столицы.

"Пока информация о причиненном стихией ущербе уточняется. Повалены более 40 деревьев, повреждена кровля одного жилого дома", - сказал источник. По его словам, на территории Москвы выпало до 30 мм осадков, в Центральном и Северо-Западном административных округах прошел град, порывы ветра достигали до 20 м/с. Оказались подтоплены не менее пяти участков дорог.

Жертвами стихии в Москве стал один человек, он погиб от удара молнии, еще девять пострадали.

Еще в четверг Гидрометцентр и МЧС предупреждали о предстоящем ненастье - ливне, граде и порывистом ветре, но сначала речь шла о порывах до 20 метров в секунду. Уже в пятницу МЧС несколько раз рассылало экстренные предупреждения с просьбой во время непогоды укрываться в капитальных строениях. За несколько часов до стихии московский главк МЧС распространил штормовое предупреждение в связи с тем, что Росгидромет скорректировал прогноз о порывах ветра - до 24 метров в секунду.

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