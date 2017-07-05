Власти Москвы учтут рекомендации архитекторов при доработке программы реновации

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Власти Москвы ждут от архитекторов предложений по доработке градостроительных нормативов в рамках конкурса на разработку концепций экспериментальных площадок реновации. Об этом сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

"В каждом конкретном случае нужно показать, что проектные решения соответствуют контексту и учитывают интересы людей, проживающих на данной территории. Мы будем придерживаться этого принципа при проектировании новых кварталов в рамках программы реновации", - сказал Кузнецов. По его словам, архитекторам и проектировщикам надо будет продемонстрировать, что предлагаемые ими решения можно осуществить.

Для каждой площадки выберут концепцию застройки, на основании которой разработают проект планировки территории. Оценивать заявки будет профессиональное жюри, которое отберет 20 финалистов. В итоге в финал пройдут пять команд, на разработку проекта им дается 2,5 месяца. Финалистов привлекут к дальнейшей разработке в качестве кураторов.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Голосование жителей пятиэтажек о возможном включении их домов в программу реновации жилья началось 15 мая.

Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, на начальном этапе она будет финансироваться из городского бюджета. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на ее реализацию "потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".