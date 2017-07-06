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Собянин встретился с мэром Дюссельдорфа в Москве

Москва
6 июля, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Мэр Москвы сообщил представителям Дюссельдорфа, что столичные власти в рамках "Урбанфорума" постарались собрать всю информацию о развитии городской агломерации

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с обер-бургомистром (мэром - прим. ТАСС) Дюссельдорфа Томасом Гайзелем. Встреча состоялась в рамках VII Московского урбанистического форума (Moscow Urban Forum) на ВДНХ.

Мэр столицы поблагодарил представителей Дюссельдорфа за приезд и отметил, что в рамках форума московские власти постарались собрать всю информацию о развитии городской агломерации.

"Спасибо, что приехали. Мы вместе с вами обсуждаем те проблемы, которые волнуют и Дюссельдорф, и нашу агломерацию, и весь мир. Мы постарались обобщить и донести до участников всю информацию о развитии нашей агломерации, все, что мы делаем, ключевые направления для Москвы", - сказал Собянин.

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Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на открывающей пленарной сессии в рамках московского урбанистического форума – 2016

Московский урбанистический форум. Досье

С 6 по 12 июля на ВДНХ проходит Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, крупнейшее подобное мероприятие в России.

На пленарном заседании и других площадках форум собирает ведущих экспертов в области урбанистики со всего мира (в том числе мэров иностранных городов), представителей российских компаний, а также органов власти. Тема пленарного заседания в этом году - "Эпоха агломераций, новая карта мира".

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