Собянин встретился с мэром Дюссельдорфа в Москве

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с обер-бургомистром (мэром - прим. ТАСС) Дюссельдорфа Томасом Гайзелем. Встреча состоялась в рамках VII Московского урбанистического форума (Moscow Urban Forum) на ВДНХ.
Мэр столицы поблагодарил представителей Дюссельдорфа за приезд и отметил, что в рамках форума московские власти постарались собрать всю информацию о развитии городской агломерации.
"Спасибо, что приехали. Мы вместе с вами обсуждаем те проблемы, которые волнуют и Дюссельдорф, и нашу агломерацию, и весь мир. Мы постарались обобщить и донести до участников всю информацию о развитии нашей агломерации, все, что мы делаем, ключевые направления для Москвы", - сказал Собянин.
С 6 по 12 июля на ВДНХ проходит Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, крупнейшее подобное мероприятие в России.
На пленарном заседании и других площадках форум собирает ведущих экспертов в области урбанистики со всего мира (в том числе мэров иностранных городов), представителей российских компаний, а также органов власти. Тема пленарного заседания в этом году - "Эпоха агломераций, новая карта мира".