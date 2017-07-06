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Собянин: Москва занимает золотую середину в управлении городской агломерацией

Москва
6 июля, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Мэр также подчеркнул, что динамика развития агломерации в столице является одной из лучших в мире

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Власти Москвы в части управления городской агломерацией (компактное скопление населенных пунктов - прим. ТАСС) занимают золотую середину, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на пленарной сессии по развитию агломерации в рамках седьмого Московского урбанистического форума (Moscow Urban Forum) на ВДНХ.

Глава столицы пояснил, что московское правительство сконцентрировано на использовании наиболее оптимальных решений по части различных вопросов, связанных с развитием города. "Есть вариант супер-централизованного управления агломерацией, когда правительство все контролирует и децентрализованный вариант. У нас золотая середина, мы стараемся все скоординировать программы образом и указать коридоры приоритетов нормативного регулирования", - сказал Собянин.

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Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на открывающей пленарной сессии в рамках московского урбанистического форума – 2016

Московский урбанистический форум. Досье

По его словам, такой подход позволил столице решать ключевые вопросы быстро. "За эти годы построены десятки километров метро и пригородных дорог, создано множество других решений, что позволило нам выйти из транспортного тупика и мы начали развиваться, как большинство агломераций", - отметил мэр, добавив, что динамика развития агломерации в Москве является одной из лучших в мире, ни один из возникающих вопросов не доводится до конфликтной ситуации.

С 6 по 12 июля на ВДНХ проходит седьмой Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, крупнейшее мероприятие такого рода в России.

На своем пленарном заседании и других площадках форум собирает ведущих экспертов в области урбанистики со всего мира (в том числе мэров иностранных городов), представителей российских компаний, а также органов власти. Тема пленарного заседания в этом году - "Эпоха агломераций, новая карта мира".

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