Мэрия Москвы примет участие в подготовке программы развития транспорта Махачкалы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов и глава города Махачкалы Муса Мусаев подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в области развития транспортной инфраструктуры дагестанской столицы в рамках Московского урбанистического форума.

"Город Махачкала - наши исторические друзья. У нас много общего, проблемы, к сожалению, тоже во многом общие: проблемы с дорожным движением, дорожно-транспортные происшествия, развитие городского общественного транспорта. Мы очень рады, что у нас такие замечательные отношения, и по поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина сегодня подписываем данный меморандум. Уверен, что наши дружеские отношения между Москвой и Махачкалой будут развиваться, и таких меморандумов и реальных дел, которые стоят за меморандумами, будет больше", - сказал Ликсутов после подписания документа.

По данным пресс-службы департамента транспорта Москвы, меморандум позволит реализовать программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города Махачкалы. В частности, будет разработана схема организации дорожного движения и комплексная схема транспортного обслуживания населения.

Власти Москвы планируют произвести полный анализ улично-дорожной сети, чтобы определить проблемные участки и ключевые векторы развития транспорта дагестанской столицы. Схема организации дорожного движения включает в себя ряд мероприятий для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети Махачкалы, а также для предупреждения заторов, снижения аварийности и негативного воздействия на окружающую среду.