Заммэра: парк "Зарядье" в Москве будут посещать 12 млн туристов ежегодно

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Ландшафтный парк "Зарядье", который в настоящее время строится в Москве на месте снесенной гостиницы "Россия" рядом с Красной площадью, ежегодно будут посещать 12 млн туристов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В этом году мы рядом с Кремлем планируем ввести один из самых сложных и интересных парков - парк "Зарадье". Почти 78 тыс. различных подземных тематических площадей, общая площадь территории 11 га. Ожидаем 12 млн туристов ежегодно", - сказал он, выступая на пленарной сессии "Глобальные проекты реновации как двигатели развития городов" в рамках седьмого Московского урбанистического форума.

Он подчеркнул, что в столице активно реализуются программы по реновации парковых зон и набережных. "В целом за шесть лет в Москве создано 80 новых парковых зон, в 2017-2019 годах будет построено еще 80. Мы активно занимаемся набережными. Сегодня 200 км набережных находится в состоянии проектирования и строительства", - пояснил Хуснуллин.

Заммэра напомнил, что на территории ландшафтного парка "Зарядье" создадут четыре природные зоны - лес, тундру, степь и заливные луга. Они террасами спустятся от улицы Варварки к Москве-реке.

В парке появятся филармония, парящий мост, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр. Открытие парка "Зарядье" запланировано на сентябрь 2017 года и будет приурочено к 870-летию Москвы. Вход на территорию парка будет бесплатным и круглосуточным.

Московский урбанистический форум

С 6 по 12 июля на ВДНХ проходит седьмой Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, крупнейшее мероприятие такого рода в России.

На пленарном заседании и других площадках форум собирает ведущих экспертов в области урбанистики со всего мира (в том числе мэров иностранных городов), представителей российских компаний, а также органов власти. Тема пленарного заседания в 2017 году - "Эпоха агломераций, новая карта мира".