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Власти Москвы планируют заказать до конца года порядка 300 электробусов

Москва
7 июля, 15:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Планируется, что в следующем году по количеству постоянно эксплуатируемых электробусов столицу будут опережать только некоторые города Китая

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Власти Москвы до конца 2017 года планируют объявить тендер на закупку как минимум 300 электробусов. Об этом сообщил в пятницу в эфире телеканала "Москва 24" гендиректор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

"Техническое задание уже готово, оно уже изучается всеми потенциальными производителями, как российскими, так и иностранными, которые готовы развернуть производство электробусов в России. (...) До конца года объявим тендер на поставку как минимум 300 электробусов", - сказал он, добавив, что в сентябре - октябре предполагается завершить техзадание.

Как отметил Михайлов, после реализации этого тендера по количеству постоянно эксплуатируемых электробусов Москву будут опережать только некоторые китайские города.

Ранее заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что первые электробусы в столице появятся в 2018 году.

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