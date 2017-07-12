В Москве в ближайший час ожидаются гроза с градом

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС РФ по Москве распространило экстренное предупреждение о сильной грозе и граде в столице в ближайший час, при этом дождь может продлиться до утра четверга.
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением днем и вечером 12 июля в Москве местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, а также усиление ветра с порывами до 15-20 м/с", - говорится в сообщении на сайте главка.
Отмечается, что сильный дождь может продлиться до утра 13 июля.
Во вторник синоптики объявили в Москве желтый уровень опасности на 12 июля из-за непогоды. По данным Гидрометцентра, воздух в среду в столице прогреется до 23-25 градусов.