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В Москве в ближайший час ожидаются гроза с градом

Москва
12 июля, 9:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Как сообщили в МЧС, дождь может продлиться до утра четверга

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС РФ по Москве распространило экстренное предупреждение о сильной грозе и граде в столице в ближайший час, при этом дождь может продлиться до утра четверга.

"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением днем и вечером 12 июля в Москве местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, а также усиление ветра с порывами до 15-20 м/с", - говорится в сообщении на сайте главка.

Отмечается, что сильный дождь может продлиться до утра 13 июля.

Во вторник синоптики объявили в Москве желтый уровень опасности на 12 июля из-за непогоды. По данным Гидрометцентра, воздух в среду в столице прогреется до 23-25 градусов.

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