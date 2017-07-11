В Москве объявили желтый уровень опасности

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявили в Москве на 12 июля из-за непогоды, ожидается сильный ветер и гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Желтый является третьим из пяти уровней опасности. Такой же уровень действует на территории Тверской, Ярославской, Рязанской, Калужской, Тульской и Смоленской областей. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - отмечается в сообщении.

По данным синоптиков, воздух в среду, 12 июля, в столице прогреется до 23-25 градусов. Ожидается, что днем будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза, ветер - 5-10 м/с, при грозе порывы составят 12-17 м/с.