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Океанариум в торговом центре "РИО" в Москве откроется после пожара до конца недели

Москва
12 июля, 14:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

О причинах пожара и объеме убытков пока не сообщается

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Океанариум в московском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "РИО" на северо-востоке столицы, в котором 10 июля произошел пожар, откроется до конца недели. Об этом в среду сообщила ТАСС Зара Аджемян, представитель пресс-службы группы компаний "Ташир", развивающей в России сеть ТРЦ "РИО".

"Океанариум, который находится на противоположной стороне от места возгорания, откроется на днях, до конца недели", - сказала она.

Ранее Аджемян сообщала, что во время пожара обитатели океанариума не пострадали. Сам торговый центр будет открыт в ближайшее время после установления причины пожара и устранения последствий возгорания, рассказали накануне представители "Ташир". В компании также отметили, что комментировать причины пожара, называть пострадавших ритейлеров и объем убытков пока преждевременно.

Сообщение о задымлении в здании на Дмитровском шоссе, 163а, корпус 1 поступило в Центр управления в кризисных ситуациях управления МЧС по Москве 10 июля, в 17:39. Возгорание произошло в торговом комплексе на минус первом этаже - в текстильном магазине. Пострадали 18 человек, 14 из них были госпитализированы. Площадь возгорания составила 1 тыс. квадратных метров.

По данным группы компаний "Ташир", во время инцидента на территории ТЦ находились порядка 3 тыс. человек, которые были оперативно эвакуированы.

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Пожар в московском торговом центре "РИО"
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