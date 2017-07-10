Источник: количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" на Дмитровском шоссе на северо-востоке Москвы составило 18 человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

Поделиться {{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'HH:mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'HH:mm:ss') || '00:08'}} {{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'mm:ss') || '00:08'}} {{qualityItem | uppercase}} HD .mp4 Высокое качество SD .mp4 Среднее качество AU .mp3 (135.65 KB) Аудио дорожка Пожар в московском торговом центре "РИО" © Дмитрий Серебряков/ТАСС

"Из здания ТЦ были выведены еще четыре человека, их состояние оценивается как тяжелое. Таким образом, общее количество пострадавших достигло 18 человек", - сказал собеседник агентства. Пострадавшие четырьмя санитарными вертолетами госпитализированы в НИИ им. Склифосовского.

Всего в больницы доставлены 14 пострадавших. "Медицинская помощь понадобилась 18 пострадавшим, 14 из них госпитализированы. Помощь еще четырем оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства, отметив, что среди пострадавших - один ребенок.

В штабе пожаротушения отметили ТАСС, что обитатели океанариума и экзоопарка, расположенных на цокольном этаже ТЦ, в результате пожара не пострадали. По данным начальника ГУ МЧС по Москве Ильи Денисова, возгорание произошло в торговом комплексе на минус первом этаже - в текстильном магазине, где загорелись товары народного потребления. Площадь пожара составила примерно 1 тыс. кв. метров, а площадь задымления порядка 70 тыс. кв. метров.