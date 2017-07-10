Источник: количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек

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Источник: количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человекПроисшествия 10 июля, 21:38
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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" на Дмитровском шоссе на северо-востоке Москвы составило 18 человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.
"Из здания ТЦ были выведены еще четыре человека, их состояние оценивается как тяжелое. Таким образом, общее количество пострадавших достигло 18 человек", - сказал собеседник агентства. Пострадавшие четырьмя санитарными вертолетами госпитализированы в НИИ им. Склифосовского.
Всего в больницы доставлены 14 пострадавших. "Медицинская помощь понадобилась 18 пострадавшим, 14 из них госпитализированы. Помощь еще четырем оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства, отметив, что среди пострадавших - один ребенок.