Сотрудники ГИБДД помогают проезду спецтранспорта к месту пожара в ТЦ "Рио"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудники столичного Управления ГИБДД помогают беспрепятственному проезду автотранспорта к месту пожара в торговом центе "Рио" на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного УГИБДД.

"В настоящее время движение на месте пожара не ограничено. Сотрудники Госавтоинспекции помогают обеспечить проезд транспорта к месту пожара, а также ограничили въезд автомобилей к торговому центру, работает только выезд", - сказал собеседник агентства.

По последним данным, в результате пожара пострадали 14 человек, 10 из них госпитализированы, включая ребенка. Из здания эвакуированы более 3 тыс. человек, внутри еще остаются четыре человека.